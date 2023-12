Beim 0:1 gegen Kiel Diesen kleinen Trost konnte Fortunas Jastrzembski mitnehmen

Für den schnellen Außen ist es nun ganz wichtig, das Positive aus dem Kiel-Spiel mitzunehmen. „Wir haben die Ärmel hochgekrempelt und in der zweiten Hälfte gezeigt, was wir können“, sagt er. „Der Trainer hatte uns in der Pause gesagt, dass wir mehr Gas geben, noch mehr laufen sollen. Den Fans mit noch mehr Herz zeigen, dass wir eine Familie sind. Jetzt haben wir noch das eine Spiel in Magdeburg, da wollen wir wieder gutmachen, was wir heute vergeigt haben. Wir wollen mit einem Sieg in die Winterpause.“ Eine klare Ansage.