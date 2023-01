Nach Doppelpack gegen Magdeburg Dieses Versprechen gibt Kownacki der Fortuna

Den Schlachtenbummlern, die sich in der kommenden Woche zum Auswärtsspiel nach Paderborn aufmachen, wird er derweil keine ähnlich große Freude bereiten können wie am Freitagabend. Sein Foul am Magdeburger Offensivakteur Baris Atik brachte ihm in der Schlussphase die fünfte Gelbe Karte ein; in Ostwestfalen ist er damit zum Zuschauen verdammt. Eine ungünstige Gemengelage, die der 25-Jährige mit nur einem Wort kommentierte: „Scheiße!“