Mit Bremen-Wechsel ziemlich verzockt Darum wäre Dawid Kownacki besser bei Fortuna geblieben

Oft ist es nicht der erste Eindruck, der bleibt, sondern der letzte. Obwohl das in diesem speziellen Fall überhaupt keinen Unterschied macht, wenn man nämlich allein die sportliche Leistung von Dawid Kownacki betrachtet. Sowohl in den ersten Monaten nach seinem Wechsel zu Fortuna als auch in den letzten Monaten vor seinem Abschied im Sommer. Das Ergebnis ist nahezu identisch: Sie war beeindruckend. Doch in einem Punkt unterscheidet sich der letzte vom ersten Eindruck – und wirkt besonders nach.