Stürmer verlässt Fortuna Dieser Bundesliga-Klub soll im Poker um Kownacki raus sein

Für Fortuna würde sich sein Engagement dann auszahlen, wenn Kownacki weiter Tore liefert und so mithilft, den Verein wieder in Richtung Bundesliga zu schieben. Selbst in einem Aufstiegsfall würde man ihn allerdings nicht halten können, denn gehobene Gehaltssummen wird man sich in Düsseldorf nicht leisten können.