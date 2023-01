Top-Klub soll Angreifer im Visier haben So viel Geld könnte Fortuna noch mit Kownacki verdienen

Marbella · Das Gezerre um Dawid Kownacki hat noch überhaupt nicht richtig angefangen. Jetzt soll ein europäischer Top-Klub gesteigertes Interesse an den Diensten des polnischen Angreifers hinterlegt haben. Fortuna würde dem 25-Jährigen wohl keine Steine in den Weg legen, weil man so noch wenigstens etwas Ablöse kassieren würde.

13.01.2023, 11:02 Uhr

Das ist Dawid Kownacki 27 Bilder Foto: dpa/Jonas Güttler

Von Gianni Costa Chefreporter Sport