Fortuna will Angreifer: Kownacki-Verpflichtung scheint nur noch Formsache zu sein

Düsseldorf Der Transfer des polnischen Angreifers Dawid Kownacki zu Fortuna Düsseldorf scheint kurz bevorzustehen. Fortuna hält sich bedeckt, dementiert aber auch nicht.

Es sei noch nichts perfekt, heißt es beim Zweitliga-Meister Fortuna Düsseldorf. Indes soll nach Informationen des „Kickers“ aus Italien die Verpflichtung bereits Anfang der kommenden Woche perfekt gemacht werden. Auch der VfB Stuttgart und der FC Fulham sind zwar an dem 21-jährigen Top-Talent interessiert, doch der Pole würde am liebsten nach Düsseldorf wechseln.

Kownacki würde gut in das Anforderungsprofil der Düsseldorfer passen, denn er ist ein offensiver Allrounder, kann sowohl in der Spitze als auch auf den Außenpositionen eingesetzt werden. Der polnische U-21-Nationalspieler sorgte in der vergangenen Saison mit guten Leistungen bei Sampdoria Genua für Aufsehen, hat in der aktuellen Saison nach mehreren Blessuren aber etwas den Anschluss verloren.