Fortunas Stürmer ist wieder bereit : Kownacki kehrt gegen Leverkusen in Kader zurück

Dawid Kownacki im Testspiel gegen die Turu. Foto: Rheinische Post/Falk Janning

Exklusiv Düsseldorf Am Dienstagabend spielte Dawid Kownacki im Testspiel gegen die Turu (4:2) 90 Minuten durch. Nun steht fest: Der polnische Nationalstürmer steht auch am Wochenende in der Bundesliga im Kader.