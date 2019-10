Polnischer Stürmer ist wieder genesen : Kownacki ist für Mainz-Spiel eine Option für Fortuna

Düsseldorf Die Personallage beim Bundesligisten Fortuna Düsseldorf entspannt sich allmählich. Etwas überraschend stellt Trainer Friedhelm Funkel neben Marcel Sobottka auch Dawid Kownacki und Jean Zimmer einen Einsatz in Aussicht.

Die Serie von Muskelverletzungen, die Fortunas Profis seit Beginn der Saisonvorbereitung ereilte, begann schon skurrile Ausmaße anzunehmen. Besonders, da die zehn Faserriss-Patienten noch Gesellschaft durch Kollegen erhielten, die an Einblutungen, grippalen Infekten oder gar langwierigen Verletzungen litten.

Jetzt scheinen im Düsseldorfer Lazarett allerdings langsam einige Betten frei zu werden. „Wir haben am Samstag gegen Mainz nur noch Markus Suttner, Oliver Fink, Alfredo Morales, Kelvin Ofori und Aymen Barkok nicht dabei“, zählte Trainer Friedhelm Funkel auf. Und obwohl er dabei die Langzeitverletzten Michael Rensing, Raphael Wolf, Tim Wiesner und Kevin Stöger glatt unterschlug und die Liste dennoch fünf Namen umfasste, hörte sich das Ganze tatsächlich wie ein Fortschritt an.

Das liegt nicht zuletzt daran, dass einige wichtige Stammkräfte früher als erwartet in den Kreis der spielfähigen Profis zurückkehrten. Mit Marcel Sobottkas Comeback durfte man ja noch rechnen, da der Mittelfeldspieler bereits in der vergangenen Woche voll mit der Mannschaft trainierte und seinen Aufholprozess in Sachen Wettkampfhärte optimistisch einschätzte. Dass Funkel jedoch auch Dawid Kownacki und Jean Zimmer als echte Optionen für das Samstagspiel bezeichnete, überraschte schon ein wenig.