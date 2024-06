Was aus den Abgängen wurde Wie Dawid Kownacki von Fortuna in die Sackgasse Werder geriet

In seinem letzten Vertragsjahr machte der Pole 35 Spiele in Zweiter Liga und DFB-Pokal, kam dabei auf die respektable Zahl von 16 Treffern. Thioune und Fortuna hätten ihn gern gehalten, seinen Vertrag verlängert – aber Kownacki wollte zu neuen Ufern aufbrechen, sich wieder in der Bundesliga beweisen. Und hier beginnt nun der Teil der Geschichte, in der Kownackis Weg in eine Sackgasse führte.