Zweiter Fortune nach Karaman : Dawid Kownacki ist bei der EM dabei

Foto: dpa/Jonas Güttler 11 Bilder Das ist Dawid Kownacki

Düsseldorf Bis es wieder ein Spieler von Fortuna Düsseldorf in den Kader der deutschen Nationalmannschaft schafft, wird wohl noch eine Weile vergehen. Immerhin sind bei der EM-Endrunde aber zwei Fortunen vertreten: nach Kenan Karaman nun auch Dawid Kownacki.

Es war keine einfache Saison für Dawid Kownacki. Der teuerste Einkauf in Fortunas 126-jähriger Vereinsgeschichte wollte es nach einer für ihn höchst enttäuschenden Abstiegssaison mit etlichen Verletzungsproblemen allen Kritikern zeigen, doch dann kam der Stürmer erneut ganz schwer in Tritt. Ganz bitter vor allem, dass er sich kurz vor Saisonbeginn bei seinem damaligen Teamkollegen Nana Ampomah mit dem Coronavirus infizierte, im Gegensatz zu diesem ziemlich starke Symptome zeigte und monatelang an den Folgen laborierte.

Jetzt gibt es für den 24-Jährigen aber doch noch ein Happy End. Der polnische Nationaltrainer Paulo Sousa, ein auch aus seiner Bundesliga-Zeit bei Borussia Dortmund bekannter Portugiese, gab am Montag seinen endgültigen 26-Spieler-Kader für die Endrunde der Europameisterschaft bekannt – und Dawid Kownacki ist tatsächlich dabei.

Die erfreuliche Nachricht erreichte den jungen Familienvater zu einem erneut nicht gerade euphorischen Zeitpunkt. Kownacki hatte am vergangenen Mittwoch nicht mit seinen Fortuna-Teamkollegen im vorgeschriebenen Quarantäne-Hotel Lindner am Seestern einchecken können, da er sich beim 2:2 gegen Eintracht Braunschweig am drittletzten Zweitliga-Spieltag eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen hatte. Deshalb fehlte er auch beim 3:0-Sieg der Düsseldorfer über den FC Erzgebirge Aue am Sonntag.

🌟 Dawid Kownacki - @f95 pic.twitter.com/Td3OJaooqb — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) May 17, 2021

Dass der Stürmer selber sich riesig auf die EM freut, hatte er stets bekräftigt. „Unser Nationaltrainer Paulo Sousa hat mich zwar für die Spiele im März aus dem endgültigen Kader gestrichen“, sagte er erst kürzlich unserer Redaktion, „aber mir Hoffnungen gemacht.“ Hoffnungen, die sich jetzt erfüllten. Aber auch bei seinem Verein stößt die Nominierung auf uneingeschränkte Zustimmung. „Ich freue mich für jeden unserer Spieler, wenn er es in die Nationalmannschaft seines Landes schafft“, hatte Sportvorstand Uwe Klein bereits vorab versichert. „Und so würde ich es auch Dawid gönnen, wenn er für den EM-Kader der polnischen Mannschaft nominiert würde.“

Überhaupt zählt Klein zu den Fürsprechern des Angreifers, der es in dieser Saison bisher auf sieben Treffer und acht Assistpunkte gebracht hat. „Wir sind alle froh, dass Dawids Gesundheit endlich stabil ist und er seinen Rhythmus finden kann“, erklärte der Sportvorstand. „Sehr positiv ist, dass Dawid keine Angst hat, scheitern zu können. Wenn er zwei dicke Chancen vergeben hat wie in Osnabrück, dann schnappt er sich trotzdem den Ball zum Elfmeter und versenkt ihn eiskalt. Weil er einfach die nötige Überzeugung hat, das richtige Maß an Selbstvertrauen.“

Fortuna darf natürlich auch hoffen, dass sich durch starke Leistungen des 24-Jährigen bei der EM sein Marktwert wieder erhöht. Wegen Kownackis fast unglaublicher Verletzungshistorie und den daraus resultierenden Problemen ist dieser seit seiner Verpflichtung vom italienischen Erstligisten Sampdoria Genua reichlich eingebrochen.