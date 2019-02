Leihstürmer aus Genua stellt sich vor: Kownacki fühlt sich bei Fortuna schon zu Hause

Düsseldorf Dawid Kownacki ist bei Fortuna angekommen. Der Wintertransfer von Sampdoria Genua lobt den Teamgeist beim Aufsteiger und verrät, warum er den FC Schalke abblitzen ließ.

Da war sogar der persönliche Einsatz des Schalker Trainers Domenico Tedesco nutzlos, der selbst zum Hörer griff und Kownacki zu überreden versuchte. „Das ehrt mich sehr“, erzählt er lächelnd, „aber ich glaube auch, dass Fortuna in meiner aktuellen Situation der bessere Klub für mich ist. Ich brauche Einsatzminuten, und da sehe ich hier die größeren Chancen.“ Nun will natürlich jeder klar denkende Profi auch spielen, doch Kownacki hat auch einen konkreten Anlass für seinen Wunsch: „Im Sommer ist die U21-EM in Italien. Ich bin Kapitän der polnischen Mannschaft, und da möchte ich natürlich auch auf dem Platz zeigen, was ich kann.“