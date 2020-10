Muskelverletzung mit Sehnenbeteiligung : Fortunas Kownacki fällt wieder wochenlang aus

Düsseldorf Die Serie des Pechvogels im Fortuna-Kader geht weiter. Dawid Kownacki verletzte sich beim Abschlusstraining vor dem 2:2 gegen Jahn Regensburg. Am Montag folgte die niederschmetternde Diagnose: mehrere Wochen Pause.

Wie viel Pech kann ein einzelner Fußballer haben? Dawid Kownacki ist in dieser Hinsicht auf Rekordjagd. Gerade erst hatte sich der Angreifer wieder in Form gebracht. Trainer Uwe Rösler verriet nach dem 2:2 gegen Jahn Regensburg, dass er den 23-Jährigen in die Startelf gestellt hätte. Ja, hätte. Denn Kownacki verletzte sich am Samstag beim Abschlusstraining an den Adduktoren und musste pausieren.