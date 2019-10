Muskelfaserriss an den Adduktoren : Kownacki setzt Fortunas unglaubliche Verletzungsserie fort

Düsseldorf Einen Tag nach der vergleichbaren Verletzung von Jean Zimmer vermeldet Fortuna Düsseldorf den nächsten Muskelfaserriss: Dawid Kownacki fällt damit einige Wochen aus.

Die unglaubliche Verletzungsserie beim Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf geht weiter. Im Punktspiel am Sonntag beim SC Freiburg (1:2) hat sich Angreifer Dawid Kownacki einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen und fällt damit bis auf Weiteres aus. Seit Beginn der Vorbereitung hat es schon eine ganze Reihe ähnlicher Verletzungen bei den Düsseldorfern gegeben. Besonders bitter dabei ist, dass der polnische Nationalstürmer schon häufiger an Muskelblessuren laborierte, deshalb wichtige Teile der Vorbereitung verpasste und gerade erst auf dem Weg zur völligen körperlichen Fitness war.

„Diese Verletzungen sind sehr ärgerlich für uns, denn so eine Vielzahl an Ausfällen habe ich in meiner Karriere noch nicht erlebt. Wir müssen diese Phase jetzt überstehen und daran arbeiten“, erklärt Cheftrainer Friedhelm Funkel. Als Alternative zu Kownacki bieten sich für die anstehende Partie bei Hertha BSC am Freitag (20.30 Uhr, live auf Dazn) die ghanaischen Flügelspieler Nana Ampomah oder Bernard Tekpetey an.