Wirtschaftliche Situation Darum warnt Fortuna-Finanzchef Hovemann vor Investoren-Einstieg

Wenn wirklich ein Investor einsteige, dürften „die Unterschiede zwischen den 36 Klubs und auch zwischen den beiden Ligen nicht zu groß werden“, fordert Hovemann. „Nur so werden wir den Wettbewerb wieder stärken und damit langfristig das Interessen an den beiden höchsten deutschen Ligen.“ Wichtig dabei: „Niemand will den Sozialismus, also eine Gleichverteilung ohne Leistungsorientierung oder Verhältnisse wie in den US-Ligen.“ Aber eben doch ein bisschen mehr Augenmaß, um das zu wahren, was die Attraktivität des Fußballs stets ausgemacht hat.