Nach Kroatien : Fortuna verleiht Davor Lovren

Davor Lovren. Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH / Schröder

Düsseldorf Davor Lovren wechselt bis zum Ende der Saison in die erste kroatische Liga. Fortuna Düsseldorf verleiht den Offensivakteur an NK Slaven Belupo. Das bestätigte der Klub am Donnerstag.

Davor Lovren wechselt bis zum Saisonende in die erste kroatische Liga zum NK Slaven Belupo. Beide Vereine einigten sich auf ein Leihgeschäft bis zum 30. Juni 2020.

Lovren war im Sommer 2017 von Dinamo Zagreb zur Fortuna gekommen. Seitdem hat er 14 Spiele in der 2. Bundesliga und zwei Begegnungen in der Bundesliga absolviert. Zuletzt trainierte der 21-Jährige bei Fortunas U23 und kam in dieser Saison in vier Partien in der Regionalliga West zum Einsatz.

(pabie)