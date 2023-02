Duell am Sonntag Zahlen und Fakten zu Fortunas Spiel gegen Sandhausen

Es ist vielleicht so etwas wie das Synonym für die 2. Fußball-Bundesliga. So, wie es in früheren Jahren einmal der SV Meppen war. Ein Schuss Provinz, ein Schuss Unaufsteigbarkeit in die Bundesliga, aber eben auch ein kräftiger Schuss Qualität, der es einem kleinen Verein möglich macht, über viele Jahre seinen Platz in der zweithöchsten deutschen Spielklasse zu behaupten. SV Sandhausen – mehr Zweite Liga geht einfach nicht, und dieser Klub stellt sich am Sonntag ab 13.30 Uhr wieder einmal in der Düsseldorfer Arena vor.