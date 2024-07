Was aus den Abgängen wurde So ergeht es Karbownik und Baah nach ihrer Fortuna-Zeit

Kwadwo Baah Der Youngster war das große Missverständnis der Saison 2022/23. Fortuna schien nicht viel falschmachen zu können mit der Ausleihe des Junioren-Nationalstürmers gleich zweier Nationen – Deutschlands in der U19, Englands in der U18. Doch es ging absolut alles schief. Baah fasste überhaupt nicht Fuß in der Mannschaft, Thioune gelang es auch nicht, den Außenstürmer in sein Konzept einzubinden. Wobei das mit großer Sicherheit nicht am Trainer lag.