„Wenig Gründe, jetzt umzustellen“ Das würde Fortunas Daniel Ginczek heute anders machen

Eigentlich bescheinigt ihm Daniel Thioune gute Arbeit in den vergangenen Wochen: „Daniel ist definitiv in einer deutlich besseren Verfassung, als er es in der letzten Saison war.“ Trotzdem ist Daniel Ginczek derzeit nicht erste Wahl und muss sich seit dem Kantersieg in Elversberg in Fortunas Stürmer-Hierarchie hinter Vincent Vermeij einordnen. „Der Trainer hat ja auch mit mir das Gespräch gesucht. Er ist zufrieden mit mir, ich habe es gut gemacht, aber er wollte Vinc die Chance geben. Dann gewinnt die Mannschaft 5:0 und 3:1, und am Ende stehe ich hier und muss sagen, dass ich als Trainer auch nichts wechseln würde“ – so beschreibt der erfahrene Stürmer seine aktuelle Situation.