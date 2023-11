Weichenstellung fürs Achtelfinale Das wünscht sich Fortunas Trainer für die Pokal-Auslosung

Das Zweitliga-Heimspiel gegen den Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden ist erst einige Stunden her, die Enttäuschung über die 1:3-Niederlage noch frisch – aber auf Fortuna wartet bereits das nächste wichtige Ereignis. Am Sonntag gegen 15.50 Uhr, in der Halbzeitpause des vom ZDF live übertragenen Frauen-Bundesliga-Hits Bayern München gegen den VfL Wolfsburg, werden im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die Paarungen zum Achtelfinale des DFB-Pokals ausgelost. Ausgetragen werden die Partien am 5. und 6. Dezember.