Wegstrecken und Stadionpunkte Das wartet auf Fortunas Fans in der neuen Zweiten Liga

Letztlich ist es den Fans aber ohnehin egal, wie weit sie fahren müssen. So lange Fortuna am Ende nur Erfolg hat. Und wenn die Anhänger da an Osnabrück denken, fällt ihnen ganz sicher ein bemerkenswertes Erfolgserlebnis an dieser Stätte ein. Am 2. Oktober 2010 feierten die Düsseldorfer an der Bremer Brücke nach sechs Auftaktniederlagen mit 3:2 am siebten Spieltag ihren ersten Saisonsieg. Das Festhalten am damaligen Trainer Norbert Meier hatte sich ausgezahlt, denn die Mannschaft blieb in der Liga und stieg in der Folgesaison in die Bundesliga auf.