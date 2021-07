Das war heute im Trainingslager los : Fortuna kassiert erste Niederlage unter Preußer

Bad Leonfelden/Wels Fortuna hat im dritten Spiel unter Christian Preußer die erste Niederlage kassiert. Gegen den Drittligisten aus Würzburg unterlagen die Düsseldorfer mit 1:2. Was am dritten Tag des Trainingslagers noch los war.

So lief der Tag Um 10 Uhr versammelte Cheftrainer Christian Preußer seine Spieler zur einzigen Trainingseinheit – und die war überaschaubar, weil sieben Stunden später das erste Testspiel im XXL-Format über die Bühne ging. Die Spieler radelten wie gewohnt mit den Mountainbikes den Berg hinunter, Rückweg dann im Bus.

Das wurde trainiert Schwerpunkt im Training: Wann wird der Gegner angelaufen, wichtig, damit die Formationen koordiniert ans Werk gehen. Preußer geht sehr akribisch vor, unterbricht immer wieder und versucht seine Vorstellungen zu vermitteln. Ein weiterer Schwerpunkt: Einwürfe. Der Weitwerfer des Tages: Emmanuel Iyoha mit einer imposanten Länge bei seinen Versuchen.

Das ist sonst passiert Einen Rüffel vom Lehrmeister gab es für Lex-Tyger Lobinger. Der erlaubte sich einen Plausch mit einem Mitspieler und wurde dafür prompt von Preußer gerüffelt. Der bat höflich, aber bestimmt darum, ungeteilte Aufmerksamkeit zu bekommen – und wendete sich wieder Kelvin Ofori zu.

So lief das Testspiel Es hätte besser laufen können. Gleichwohl war auch noch nicht zu erwarten, dass nach drei Tagen im Trainingslager alles rund laufen würden. Den Spielverlauf der Begegnung gegen die Würzburger Kickers gibt es hier zum Nachlesen. Für den Drittligisten war es der letzte Tag in Österreich, dementsprechend weiter ist man schon in der Vorbereitung. Um möglichst vielen Spielern eine längere Einsatzzeit zu ermöglichen, ging es über zweimal 60 Minuten. Fortuna fehlte es mitunter am Zugriff, lag zwischenzeitlich 0:2 hinten. Florian Hartherz traf per Elfmeter noch zum 1:2-Endstand.

Team 1: Florian Kastenmeier, Matthias Zimmermann, Christoph Klarer, Tim Oberdorf, Leonardo Koutris - Marcel Sobottka, Edgar Prib, Kelvin Ofori - David Savic, Lobinger, Kristoffer Peterson.

Team 2: Dennis Gorka - Khaled Narey, Nikell Touglo, Adam Bodzek, Florian Hartherz - Jakub Piotrowski, Phil Sieben, Shinta Appelkamp - Niklas Shipnoski, Felix Klaus, Emmanuel Iyoha.

Das sind die wichtigsten Erkenntnisse Es wartet noch Arbeit auf Preußer. Besonders schmerzlich dürfte für ihn sein, dass er in der Innenverteidigung noch improvisieren muss. Ein paar Wackler hier, ein paar Unachtsamkeiten da. An dieser Stelle ausschließlich ein paar Lichtblicke: Fortuna verfügt über einige total interessante junge Spieler. David Savic ist bislang die Entdeckung der Tage in Österreich. Sehr diszipliniert, technisch hervorragend ausgebildet, sehr mutig. Ebenso Phil Sieben und Dennis Gorka. Der Schlussmann interpretiert seine Rolle erfreulich offensiv und hat so einige Male seine Vorderleute unterstützt als „Abräumer“ hinter der Abwehr.

Wer gefehlt hat Rouwen Hennings musste auch beim dritten Testspiel in der Vorbereitung passen. Die ersten beiden versäumte er wegen einer angeordneten Quarantäne, nun hat ihn eine Verletzung an der Wade ausgebremst. Daniel Bunk pausiert ebenso wie Andre Hoffmann und Jamil Siebert. Nicht mit im Trainingslager dabei ist Dawid Kownacki, der nach der EM-Teilnahme mit Polen noch im Urlaub ist.

Wer alles da war In Wels, in der Nähe von Linz, waren auf der Tribüne Aufsichtsratschef Björn Borgerding, die Vorstände Klaus Allofs und Thomas Röttgermann. Und dann war da noch ein bekanntes Gesicht: der Ex-Gladbacher Bundesliga-Profi Marcel Kettelaer lebt schon seit Jahren in Österreich.

Das war auch noch los Während der Angriff von Fortuna noch etwas wacklig aufgestellt ist, ist die Offensive der Düsseldorfer Ultras deutlich besser aufeinander eingespielt. Nach einer Provokation von offenbar Würzburger Anhängern waren die Reihen schnell geschlossen und die Kontrahenten davon überzeugt, sich ein anderes Revier zu suchen.