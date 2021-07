Das war heute im Trainingslager los : Fortuna gibt Vollgas für den Aufstieg

Service Bad Leonfelden Tag 6 im Trainingslager im oberösterreichischen Bad Leonfelden. Bei der einzigen Übungseinheit des Tages am Vormittag hat Christian Preußer weiter daran gearbeitet, seine Spielidee zu vermitteln. Den Rest des Tages hat ein Teil der Gruppe genutzt, um mal richtig Gas zu geben.

So lief der Tag Überschaubar. Die einzige Trainingseinheit des Tages startete um 10 Uhr. Kondition bolzen, wie man das von früher kennt, wird in dieser Form heute nicht mehr gemacht. Das liegt an neueren Erkenntnissen in der Trainingssteuerung. So sehen viele Einheiten von außen recht moderat aus, die Intensität kommt aber durch das Gesamtvolumen. Nachmittags hatten die Spieler frei. Ein Teil ging auf die Rennpiste und fuhr Kart. Andere machten es gemütlicher und tranken in der Innenstadt von Bad Leonfelden einen Kaffee.

Das wurde trainiert Zunächst mussten zwei im Kreis stehende Spieler versuchen den Ball abzufangen. Ein Vorhaben, bei dem einige schon an Grenzen stießen – nach ein paar anstrengenden Tagen. Und so musste Edgar Prib schon ordentlich pumpen. „Ich kann nicht mehr, ich schwöre“, ließ er seine Kollegen wissen. Die Mitleidsnummer hat nur bedingt funktioniert. Prib hielt tapfer durch. Was Cheftrainer Christian Preußer immer wieder einbaut sind interne Wettbewerbe zwischen zwei Gruppen im Team. Regt den Ehrgeiz an und sorgt für zusätzliche Motivation. Eine Übung: Flanke in die Mitte und auf der Angreiferposition zentrale und langer Pfosten besetzt.

Wer gefehlt hat Niemand. Allerdings trainiert Andre Hoffmann nach wie vor nur individuell, genauso wie Jamil Siebert, der allerdings dennoch schon ein Stück weiter in seiner Genesung scheint. Daniel Bunk ist wieder zurück im Training.

Der Mitarbeiter des Tages Rouwen Hennings hat ganz normal mittrainiert und müsste eigentlich überragende Werte haben. Der Routinier schüttelte einmal nach Art des Hauses den GPS-Sender durch – alle Spieler tragen einen Sender bei sich, der die Bewegungen aufzeichnet. Diese Daten werden täglich ausgewertet, um daran die Belastungen anzupassen. Hennings hat sich jedenfalls auch so natürlich mächtig ins Zeug gelegt. Ehrenwort.