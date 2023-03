Vor Startelfcomeback in Rostock Das verlangt Fortuna-Trainer Thioune jetzt von WM-Fahrer Tanaka

Dass der Trainer seinen Schützling aber keineswegs in Watte packt, hat er vor wenigen Wochen unterstrichen. Von jemandem, der an einer Weltmeisterschaft teilnehme, wünsche er sich in der Zweiten Liga definitiv mehr. „Dass man diese Qualität, die er besitzt, dann sehr häufig auch sehen darf; also als Unterschiedsspieler“, präzisiert Thioune nun. „Für Japan zu spielen, in die Verfassung muss man sich erstmal bringen, dass man da spielen darf, denn da gibt es schon ein paar mehr Jungs. Dann spielt man eine Weltmeisterschaft – und die aus meiner Sicht auch ordentlich bis gut. Und dann geht es wieder in die Zweite Liga.“ Natürlich sei das etwas Anderes, „als vorher die Nationalhymne zu hören“, sagt der Coach. „Aber trotzdem muss man ein Spiel einfach ziehen und an sich reißen.“