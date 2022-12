Mit Blick auf die kommende Saison Warum Fortuna über Veränderungen im Trainerteam nachdenken sollte

Nicht nur in der Mannschaft muss die Chemie stimmen. Auch innerhalb des Trainerteams sollte es passen. Bei Fortuna ist das derzeit der Fall. Mit Daniel Thioune ist die Lockerheit in den Verein zurückgekehrt. Vorbei sind die ständigen Grabenkämpfe um die Position des Cheftrainers. Spätestens als Christian Preußer damals den Vorzug vor Thomas Kleine erhielt, war Theater programmiert. Das führte schlussendlich so weit, dass der Klub im Januar diesen Jahres Kleine von seinen Aufgaben entband.