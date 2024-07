Kapitäns- und Torwart-Frage Das sagt Fortuna-Trainer Thioune zu diesen wichtigen Entscheidungen

Daniel Thioune hat die in diesem Jahr ungewöhnlich kurze Sommervorbereitung von nur etwas mehr als vier Wochen genaustens durchgeplant, übrigens auf verschiedenen Ebenen. Nicht nur, was die fußballerischen Inhalte und Schwerpunkte seiner Spielidee anbelangt, sondern auch, was die Klärung ganz grundsätzlicher, allerdings ebenso wichtiger hierarchischer Fragen angeht. Deshalb ist zum einen noch unklar, wer Fortuna in der kommenden Saison als Kapitän aufs Feld führt, und zum anderen, wen der Trainer hinter Stammkeeper Florian Kastenmeier zur neuen Nummer zwei machen wird.