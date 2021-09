Trainer bangt um Niemiec : Warum das Spiel in Bonn für Fortunas U23 so wichtig ist

Jona Niemiec (rechts). Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Bereits einen Monat lang wartet Fortunas zweite Mannschaft in der Regionalliga West auf einen Sieg. Dabei war die Truppe von Trainer Nico Michaty so gut in die Saison gestartet. Welche Chancen die Partie am Samstag beim Bonner SC bietet und welche Sorgen den Coach plagen.