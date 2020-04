Klub sorgt für Klarheit : Das sollten Inhaber von Fortuna-Tickets nun wissen

Düsseldorf Fortuna hat am Mittwoch bekannt gegeben, wie der Klub mit etwaigen Ticket-Rückerstattungen im Zuge der Corona-Krise und den damit verbundenen Geisterspielen umgeht. Die Düsseldorfer räumen den Fans dabei die Möglichkeit ein, den Kaufpreis zurückzufordern.

Allerdings besteht für die Anhänger auch die Möglichkeit zu anderen Vorgehensweisen. So kann man durch einen Verzicht auf Erstattung den Nachwuchs der Fortuna unterstützen. Das Geld soll zu 100 Prozent in eine neue Platzanlage am Flinger Broich fließen. „Im Namen des NLZ möchte ich mich herzlich für diese tolle Geste der Fans und des Vereins bedanken. Gerade in diesen Zeiten ist die Aktion ein echtes Signal, die Nachwuchsarbeit nicht nur zu unterstützen, sondern sie auch weiter zu stärken“, sagt Frank Schaefer, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, auf der vereinseigenen Website.