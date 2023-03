Duell am Samstag Das sollten Sie zu Fortunas Spiel in Regensburg wissen

Das kurioseste Tor „Das wird in jedem Jahresrückblick auftauchen“, sagte Michael Melka nach dem Spiel am 7. März 2009 kopfschüttelnd. Und Fortunas Torhüter sollte zumindest bei einigen Fernsehanstalten Recht behalten. Melkas Missgeschick war aber auch einfach zu schön: In der 63. Minute der Drittliga-Partie bei Jahn Regensburg machte er einen eigentlich ganz normalen Handabschlag – nur dass er den Ball dabei gegen den Rücken des gerade einmal einen Meter vor ihm stehenden Jahn-Kapitän Dennis Grassow drosch. Von dort segelte die Kugel zum Anschlusstreffer ins Netz. Glück für Melka und Fortuna, dass die zuvor erzielten Tore von Marco Christ und „Lumpi“ Lambertz dennoch zum 2:1-Sieg reichten. Auch am Ende jener Saison stiegen die Düsseldorfer übrigens auf, in die Zweite Liga. Merke: Wenn in Regensburg Kurioses geschieht, hat Fortuna am Ende etwas zu feiern.