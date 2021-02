Starke Nachwuchsarbeit : Diese Spieler sollen Fortunas Zukunft prägen

Foto: Fortuna 10 Bilder Diese Spieler könnten bei Fortuna den Durchbruch schaffen

Analyse Düsseldorf Fortuna legt viel Wert auf die Durchlässigkeit von der Jugend zu den Profis. In dieser Saison hat mit Shinta Appelkamp bereits ein Spieler seinen Durchbruch geschafft. Wer könnte ihm beim Zweitligisten folgen? Wir geben einen Überblick.

Bei Fortuna Düsseldorf wird Nachwuchsarbeit groß geschrieben. Mit NLZ-Chef Frank Schaefer haben die Rheinländer einen Mann, der einen Blick für talentierte Spieler hat. So führte er beispielsweise Lukas Podolski zu den Profis des 1. FC Köln. Nun soll er das gleiche auch in Düsseldorf vollbringen. Durchlässigkeit in den Profibereich ist Trumpf. Wir haben uns einige Spieler angeschaut, die das Potenzial besitzen, auf Dauer bei Fortuna durchzustarten.

Shinta Appelkamp Der 20-Jährige ist bereits jetzt der große Hoffnungsträger bei Fortuna. Dass er das Potenzial hat, um sich in der Bundesliga durchzusetzen, darf stark vermutet werden. Für Fortuna wird es nun wichtig sein, den Deutsch-Japaner davon zu überzeugen, dass es für seine Entwicklung am besten ist, sich in Düsseldorf zu entwickeln. Um ihn kann man eine Mannschaft aufbauen, deren Gesicht er sein könnte. Das uneingeschränkte Vertrauen der Verantwortlichen und der Rückhalt bei den Fans ist ihm zumindest sicher.

Christoph Klarer Der Innenverteidiger kam im vergangenen Sommer für 400.000 Euro vom FC Southampton ins Rheinland. Er gilt als Versprechen für die Zukunft. Noch hat er das Problem, dass er mit Andre Hoffmann und Kevin Danso zwei gesetzte Spieler vor sich hat. Doch spätestens in der kommenden Saison – und einem wahrscheinlichen Abgang Dansos – wird er mehr Spielzeit bekommen.

Emmanuel Iyoha „Emma“ wie er in Düsseldorf liebevoll genannt wird, ist ein absoluter Fanliebling. Sein Vertrag wurde vor wenigen Wochen bis 2024 verlängert. Noch wartet er aber auf seinen endgültigen Durchbruch. In dieser Saison wurde er lange Zeit von einer Viruserkrankung außer Gefecht gesetzt, nun plagen ihn muskuläre Probleme. Wenn er über längere Zeit fit bleibt, kann er sich zu einem Gesicht der Düsseldorfer Offensive entwickeln.

Jamil Siebert Auch mit Siebert hat Fortuna vor wenigen Tagen verlängert. Der 18-Jährige unterschrieb einen Vertrag bei 2024. Siebert fühlt sich in Düsseldorf wohl, will sich nun bei den Profis behaupten und auf Dauer in die erste Elf spielen. Dazu hat der U19-Nationalspieler das Potenzial. Fortunas Verantwortliche sehen langfristig in ihm und Klarer das zukünftige Duo in der Innenverteidigung.

Dennis Gorka Der 18-jährige Torwart darf schon fleißig bei den Profis trainieren. Um Spielpraxis zu erhalten, wird er häufig in der U23 eingesetzt. Dort deutet er an, dass er eine Menge Talent besitzt. Könnte langfristig der Nachfolger von Florian Kastenmeier werden, der aber vor kurzem seinen Vertrag bis 2024 verlängerte.

Kelvin Ofori Auch ihn sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen. Sicher: Noch konnte der Ghanaer nicht überzeugen. Aber der 19-Jährige besitzt noch einiges an Entwicklungspotenzial. Wichtig wird sein, dass er rasch den deutschen Fußball verinnerlicht. Rückwärtsbewegung, Umschalt- und Passspiel – da muss er besser werden. Es wäre gut gewesen, wenn er bei einem anderen Klub Spielpraxis per Leihe bekommen hätte.

Steffen Meuer Meuer schießt in der U23 derzeit ein Tor nach dem anderen. Der Rechtsaußen erzielte in 20 Spielen starke elf Tore. Bei den Profis lahmt das Flügelspiel derzeit. Vielleicht wäre er bereits in dieser Saison eine echte Alternative für den Profikader.

Daniel Bunk Bei Fortuna ist man davon überzeugt, dass er einen ähnlichen Weg wie Appelkamp gehen kann. Im Dezember konnte man den U17-Nationalspieler trotz Angebote namhafter Bundesligaklubs davon überzeugen, in Düsseldorf seinen ersten Profivertrag zu unterschreiben. Perspektivisch soll der offensive Mittelfeldspieler nun peu à peu an die erste Mannschaft herangeführt werden.