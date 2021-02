Uwe Rösler: „Wir haben das umgesetzt, was wir unter der Woche trainiert hatten. Wir haben gut hinten herausgespielt und den Ball in die gegnerische Hälfte getragen. In der Anfangsphase hat uns der Zug zum Tor gefehlt, sodass unser ordentliches Spiel nicht in glasklaren Chancen resultiert ist. Durch einen klaren Elfmeter haben wir dann das Tor gemacht. Anschließend haben wir Hannover durch das Gegentor und die Gelb-Rote Karte ins Spiel zurückgeholfen. Aber: Die ersten 35 Minuten der zweiten Halbzeit waren die besten einer Unterzahl-Mannschaft, die ich in dieser Saison gesehen habe. Wir waren in dieser Periode trotz der Unterzahl mutig und haben zwei Tore erzielt. Der Sieg geht insgesamt in Ordnung.“