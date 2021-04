Bester Torschütze in der Vereinsgeschichte von Fortuna Düsseldorf ist Peter Meyer. Doch wer hat die meisten Treffer für Fortuna in der Zweiten Liga erzielt? Klicken Sie sich durch unsere Bilderstrecke! Hinweis: Wir aktualisieren den Inhalt nicht direkt nach einer Partie, deshalb kann es zu temporär falschen Platzierungen kommen. Fällt Ihnen trotzdem etwas auf? Einfach eine Mail an unser 18fuemmenneunzich-Team: fortuna@rheinische-post.de

(Quelle für alle Daten: transfermarkt.de)