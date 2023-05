Fans wütend und enttäuscht Das sind die Reaktionen auf Fortuna-Votum bei DFL-Investoren-Abstimmung

Eines hatten viele Reaktionen indes gemein: Sie bewegten sich auf sachlichem Boden. „Es lagen und liegen genügend Argumente dagegen auf dem Tisch, was will man da noch konstruktiv einbringen, um dann doch nein zu sagen?“, fragte ein Twitter-Nutzer. Ein anderer merkte an: „Solange es eine weitere endgültige Abstimmung geben wird, in der man dann ,Nein‘ stimmt falls die angesprochenen Punkte nicht geklärt werden, ist das ,Ja‘ an dieser Stelle im Prozess für mich okay. Sollte das die einzige Abstimmung gewesen sein, wäre das ,Ja‘ sehr schwach.“