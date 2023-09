Was die Buchmacher sagen Das sind Fortunas Quoten für den Aufstieg

Fortunas Aussicht auf den Aufstieg ist bei eben jenen Anbietern deutlich schlechter im Kurs: 20 Prozent (Quote: 5,00), also ähnlich wie bei der Hertha, ist demnach die Chance auf den großen Wurf. Dennoch werden die Rheinländer als ernsthafte Aufstiegsanwärter gesehen. Bei anderen Wettanbietern hat die Fortuna eine bessere Quote: nämlich 3,8 bei Bet-at-home und vier bei Bet365.