Nach Knieverletzung in Rostock Das sind die Pläne des Fortuna-Trainers mit Vincent Vermeij

Vermeijs Trainer nimmt das sehr gern zur Kenntnis, gerade nach der bitteren Diagnose von Kapitän Andre Hoffmann. „Wenn Andre wirklich den Rest der Hinrunde ausfällt, dann sind das elf Spieltage plus Pokal“, rechnet Daniel Thioune bedauernd vor. „Das ist schon eine lange Zeit. Es tut mir unfassbar leid für ihn. Andere bekommen so etwas vielleicht einmal in ihrer Karriere ab, aber bei Andre reduzieren sich solche schweren Verletzungen alle auf einen Spieler.“ Umso wichtiger, dass Vermeij mehr Glück hatte: „Ich erwarte ihn am Mittwoch wieder im Training zurück. Er muss dann ein bisschen über den Schmerzpunkt gehen und wir werden ihn am Anfang noch ein bisschen steuern. Aber ich glaube, dass Vince einsatzfähig sein wird am Sonntag.“