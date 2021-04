Baumgart, Neuhaus und Co. : Das sind die möglichen Trainerkandidaten bei Fortuna

Fortuna-Heimspiel jetzt auch offiziell verschoben!



Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Donnerstag mit den erwarteten Spielabsagen auf die Mannschafts-Quarantäne der Zweitligisten Karlsruher SC und SV Sandhausen reagiert. Die beiden kommenden Partien fallen für beide Klubs aus, über Neuansetzungen will die DFL Ende der kommenden Woche "unter Berücksichtigung des dann aktuellen Stands entscheiden".

Konkret betroffen von der Absage sind die Spiele des KSC bei Fortuna Düsseldorf (28. Spieltag/10. April) und gegen Erzgebirge Aue (29. Spieltag/17. April) sowie die Partien des SVS bei der SpVgg Greuther Fürth (28. Spieltag/9. April) und gegen den Hamburger SV (29. Spieltag/16. April).

Die Profis des KSC befinden sich aufgrund mehrerer Coronafällen bis zum 20. April in Isolation, beim SVS dauert die angeordnete Quarantäne bis zum 18. April.