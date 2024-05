Zwei Spieltage vor Saisonende Das sind die möglichen Szenarien für eine Bundesliga-Rückkehr der Fortuna

Trotz dieser schlechten oder gerade wegen jener guten Kunde geht Thioune optimistisch in die vorentscheidende Begegnung mit dem fünf Punkte entfernten Spitzenreiter von der Ostseeküste. „Es wird sehr spannend werden am Samstag, und wir sind die Letzten, die dort was verlieren können. Somit freuen wir uns darauf“, sagt der Coach. „Wir können uns fest für die Relegationsspiele qualifizieren, aber auch dafür, dass es am letzten Spieltag gegen Magdeburg ein Fernduell mit Kiel um Platz zwei gibt.“