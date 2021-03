Würden Sie drauf kommen? : Das sind Fortunas Lieblings- und Angstgegner

Düsseldorf Wissen Sie, gegen welchen Klub Fortuna die beste Bilanz hat? Und gegen welchen Verein es für Fortuna in den vergangenen Jahrzehnten nicht viel zu holen gab? Wir haben es uns angesehen. Das Ergebnis dürfte überraschen.

Fortuna hat in den ersten beiden Spielklassen schon viele Schlachten geschlagen. Wissen Sie aber, gegen welchen Klub die Rheinländer am häufigsten auf dem Platz standen? Es ist der VfL Bochum. Insgesamt absolvierten diese beiden Vereine 78 Pflichtspiele gegeneinander. Die Bilanz spricht für den Ruhrklub. 28 Siegen der Bochumer stehen 23 Fortuna-Erfolge gegenüber. Oftmals trennten sich die beiden Mannschaften also schiedlich-friedlich unentschieden. Deshalb beträgt die Siegquote gegen Bochum auch lediglich 29,5 Prozent.