Mehrere Profis international unterwegs Das sind die Länderspiel-Aufgaben der fünf Fortuna-Nationalspieler

Pejcinovic und Quarshie sind als erste gefordert: Am Donnerstag (18 Uhr) steht in Arad zunächst das Freundschaftsspiel gegen Rumänien an, ehe es am Dienstag kommender Woche (16 Uhr in Rieti) gegen Italien geht. Van Brederode wird seinen Soll zu diesem Zeitpunkt schon erfüllt haben: Die Leihgabe von AZ Alkmaar trifft am Donnerstag (20 Uhr in Almere) im Schlussspurt der U21-EM-Qualifikation auf Nordmazedonien und am Montag (20 Uhr in Venlo) auf Georgien.