Heimatklubs und Profidebüts : In diesen Vereinen haben Fortunas Profis das Kicken gelernt

In diesen Vereinen haben Fortunas Profis das Kicken gelernt

Düsseldorf Es ist die ganz große Ausnahme, wenn ein Fußballprofi seine ganze Karriere über bei einem Klub bleibt. Und dass das dann auch noch derselbe Verein ist, an dem er als Jugendlicher begann, ist noch seltener. Wir haben einmal den Fortuna-Kader unter dem Stichwort Heimat beleuchtet.

Bei den Profis selbst, ob nun bei Fortuna oder anderswo, wird „Heimat“ immer schwerer greifbar. Das Geschäft bringt es mit sich, dass Vereine häufig gewechselt werden, und in sehr vielen Fällen bleiben Spieler nicht einmal sonderlich lange in der Region, in der sie einst das Kicken erlernten. Oft genug führt eine Karriere durch ganz Deutschland oder sogar durch weite Teile Europas.