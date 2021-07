Wer bei Fortuna besonders aufgefallen ist : Das sind die Gewinner und Verlierer des Trainingslagers

Foto: Frederic Scheidemann/Gabriel Boia/Scheidemann 31 Bilder Diese Spieler könnten bei Fortuna den Durchbruch schaffen

Analyse Acht Tage hat Cheftrainer Preußer sein Team in Bad Leonfelden auf die Saison in der Zweiten Liga vorbereitet. Wer einen guten Eindruck hinterlassen hat. Wer sich nicht so zeigen konnte. Von wem mehr kommen muss. Teil 1 von A wie Appelkamp bis K wie Klaus.