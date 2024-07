Nach neun Fortuna-Tagen in Bad Leonfelden Das sind die Gewinner und Verlierer des Trainingslagers

Am Samstagabend hatte die anderthalbwöchige Reise ein Ende. Im Anschluss an das neuntägige Trainingslager in Bad Leonfelden war Fortuna nicht schon am Freitag zurück nach Düsseldorf geflogen, sondern hatte einen Zwischenstopp eingelegt, um noch am Blitzturnier der Kickers Offenbach teilzunehmen. Die beiden dortigen Niederlagen gegen den gastgebenden Regionalligisten (0:1) und den Ligakonkurrenten 1. FC Kaiserslautern (0:1) trübten den positiven Eindruck aus Oberösterreich zwar, insgesamt konnten die Rheinländer aber auf eine gelungene Dienstreise zurückblicken. Für wen es besonders gut lief – und für wen eher nicht.