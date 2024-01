Fortuna zurück aus Marbella Das sind die Gewinner und Verlierer des Trainingslagers

Die Vorbereitung auf die Rückrunde ist noch im vollen Gange. Und dennoch bietet ein Trainingslager immer eine ideale Gelegenheit, in konzentrierter Form abzurufen, wo ein Team gerade steht und an welchen Stellschrauben gedreht werden kann. Deshalb geht es bei den Kategorien „Gewinner“ und „Verlierer“ nicht um eine generelle Einschätzung eines Spielers, sondern eben um die Momentaufnahme auf Grundlage der Darbietungen an der Costa del Sol.