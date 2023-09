Fünf Spieler auf Reisen – ihre Fahrpläne Dieser Fortuna-Profi feiert eine Premiere im Nationalteam

Takashi Uchino wird wohl die umfangreichste und weiteste Länderspielreise aller abgestellten Fortunen vor sich haben. Zwar ist er – anders als sein Landsmann Ao Tanaka – nicht für die A-, sondern die U23-Nationalmannschaft nominiert. Dafür wiederum kann er möglicherweise gleich in drei Qualifikationsspielen für die U23-Asienmeisterschaft Verantwortung übernehmen. Für Uchino geht es gleich am kommenden Mittwoch in Japan gegen Pakistan los. Anschließend reist Japans U23 für das Spiel am Samstag ins nordöstlich von Jerusalem gelegene Al-Ram, um dort gegen die Auswahl Palästinas anzutreten. Schließlich steht für Uchino noch die Partie gegen Bahrain am Dienstag, den 12. September, wiederum in Japan an.