Große Umfrage unserer Redaktion So beurteilen Fortunas Anhänger die Kaderplanung ihres Klubs

Aber in den Zuschriften ging es auch um detailliertere Aussagen zum Thema, und die fielen in aller Regel sehr differenziert aus. So etwa bei Lothar Hofer: „Mit der Kaderplanung bin ich einverstanden, bis auf die Tatsache, dass man den Vertrag von Rouwen Hennings nicht verlängert hat. Wir sehen jetzt in Sandhausen, dass er immer spielt, Mannschaftskapitän ist und auch Tore schießt. Rouwen hätte zumindest ein Vertragsangebot gemacht werden müssen.“