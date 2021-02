Punkteschnitt im Vergleich : Das sind die besten Fortuna-Trainer aller Zeiten

Düsseldorf Wer ist der beste Trainer aller Zeiten in der Geschichte von Fortuna Düsseldorf? Ob man da jemals auf einen Nenner kommt? Wir lassen Zahlen sprechen und haben die Ausbeute an Punkten miteinander verglichen. Die 15 Erfolgreichsten seit 1970 im Überblick.

Manche Diskussionen sind geradezu hoffnungslos. Wer der beste Trainer in der Geschichte von Fortuna Düsseldorf ist, gehört in dieser Kategorie definitiv ganz weit nach vorne. Denn wie will man das objektiv bewerten? Wir haben uns dennoch darin versucht und eine Hitliste der „Top 15“ zusammengestellt.

Wie? Wir haben die Punkteausbeute der Trainer in ihrer Amtszeit bei Fortuna zusammengerechnet – unabhängig von der sportlichen Klasse. Grundbedingung: Er musste mindestens an 34 Spieltagen für das Team verantwortlich gewesen sein. Andernfalls würde das Resultat zu sehr verwässern. Bei allen wurde ihr Ergebnis auf die Drei-Punkte-Regel umgerechnet. Einen historischen Schnitt haben wir beim Jahr 1970 gemacht. Eine nicht ganz so schlechte Bemessungsgrundlage, wenn man den Spitzenreiter sieht.

In die Liste haben es ein paar durchaus überraschende Namen geschafft. Mit dabei ist unter anderem Tim Kamp. Fortuna-Nostalgiker werden sich natürlich noch an ihn erinnern. Er kam auf zehn Siege, acht Unentschieden und 17 Niederlagen mit einem Punkteschnitt von 1,09 – im Amt war er von 2001 bis 2002.

Natürlich darf auch ein gewisser Aleksandar Ristic in der Übersicht nicht fehlen. „König Aleks“ hat gleich mehrfach in Düsseldorf regiert. Den Spitzenplatz hat er so aber nicht erobern können: 274 Liga-Spiele (102 Siege, 81 Unentschieden, 91 Niederlagen) mit Punkteschnitt 1,41 in drei Amtszeiten (1987 - 1990, 1992 - 1996, 2000 - 2001) haben ihn immerhin ins gehobene Mittelfeld katapultiert.

Wen man sonst noch findet? Uwe Weidemann hat es bis ganz weit nach vorne geschafft. Er musste sich dennoch mit einem Punkteschnitt von 1,62 zwei anderen Kandidaten geschlagen geben. Und was ist mit Friedhelm Funkel und Uwe Rösler? Ob es beide in die „Top 15“ geschafft haben, können Sie in unserer ultimativen Bildershow sehen.