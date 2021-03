In 125 Jahren Vereinsgeschichte : Das sind Fortunas beste Torjäger

Düsseldorf In 125 Jahren Vereinsgeschichte hat Fortuna fast in jeder Spielergeneration großartige Angreifer aufbieten können. Wir werfen einen Blick auf die besten Torschützen des Traditionsvereins. Können Sie auf Anhieb sagen, wer den ersten Platz belegt?

Die aktuelle Ladehemmung hat ein wenig den Blick auf die offensiven Möglichkeiten der Düsseldorfer Fortuna verstellt. Zweimal in Folge, beim 0:0 in Sandhausen und beim 0:3 gegen Bochum, ist der Bundesliga-Absteiger ohne eigenen Treffer geblieben. Diese Bilanz steht im Widerspruch zur prominenten Besetzung, die Fortuna nicht nur für Zweitliga-Verhältnisse auf dieser Position zu bieten hat: Rouwen Hennings, erfahrener Torjäger und in der Vorsaison lange unter den ersten drei der Bundesliga-Torschützenliste, Kenan Karaman und Dawid Kownacki, aktuelle Nationalspieler für die Türkei beziehungsweise Polen.

In ihren 125 Jahren Vereinsgeschichte hat Fortuna immer wieder großartige Angreifer in ihren Reihen gehabt. Schon bei der deutschen Meisterschaft 1933, als Felix Zwolanowski, Paul Mehl und Georg Hochgesang im Finale die Treffer zum 3:0 gegen den FC Schalke 04 erzielten. In den 1950er-Jahren mit Heinz Janssen, „Pitter“ Meyer im folgenden Jahrzehnt, nach der Rückkehr in die Bundesliga 1971 dann Größen wie Reiner Geye, Wolfgang Seel oder die Brüder Klaus und Thomas Allofs.

Sie alle haben den Verein geprägt, auch wenn es immer wieder Rückschläge bei dem Versuch gab, die Mannschaft durch spektakuläre Verpflichtungen namhafter Spieler in der Offensive noch weiter zu verstärken. Man erinnere sich nur an den Wechsel des damals aktuellen Torschützenkönigs der Bundesliga, Jörn Andersen, nach Düsseldorf. Oder die wenig erfolgreichen Gastspiele internationaler Stars wie Sergej Juran, Darko Pancev oder Andriy Voronin.

Dass sich diese drei ebenso wie Andersen nicht in der Spitzengruppe der Rekord-Torjäger in Fortunas Geschichte befinden, kann sich jeder vorstellen, der sich auch nur ein bisschen mit der sportlichen Historie des Traditionsvereins beschäftigt hat. Doch wer steht denn nun ganz oben in dieser speziellen Rangliste bei Fortuna?