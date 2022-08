Thioune mit herausragendem Punkteschnitt : Das sind die besten Fortuna-Trainer aller Zeiten

Düsseldorf Daniel Thioune hat Fortuna mit durchschnittlich 1,88 Punkten pro Spiel wieder nach oben geführt. Wenig überraschend hat er damit die beste Bilanz aller bisherigen Trainer in der Geschichte des Düsseldorfer Klubs. Wer ihm dicht auf den Fersen ist. Und welche Trainer den schlechtesten Punkteschnitt haben.

Trotz der Niederlage am vergangenen Freitag bleibt der Punkteschnitt von Daniel Thioune herausragend. Seit Februar holte der 48-Jährige mit dem Düsseldorfer Zweitligisten im Schnitt 1,88 Zähler in 16 Ligapartien. Auf eine Saison hochgerechnet würden damit nach 34 Spieltagen 64 Punkte zu Buche stehen. Das hätte in der vergangenen Saison zum Aufstieg in die Bundesliga gereicht. Für Fortuna irgendwann einmal um 15.30 Uhr an der Seitenlinie zu stehen, bleibt sein großes Ziel. „Im Idealfall gewinne ich jede Woche mit Fortuna ein Spiel“, sagt Thioune.