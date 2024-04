Bleibt er in Düsseldorf? Das sagt Fortuna-Youngster Yannik Engelhardt über seine Zukunft

Von Relevanz für diesen Sommer ist allein ein sogenanntes, vertraglich vereinbartes „Matching Right“. Sobald ein dritter Verein an Fortuna herantritt, um Engelhardt aus seinem Dreijahresvertrag am Rhein herauszukaufen, müssen die Breisgauer darüber informiert werden, können ein identisches Angebot abgeben und würden dann den Zuschlag erhalten. Und was sagt der Mittelfeldspieler selbst über seine Zukunft? „Das Schöne im Fußball ist ja, dass man nie weiß, was passiert. Aber ich habe bei Fortuna für mehrere Jahre unterschrieben und fühle mich hier sehr wohl“, erzählt er.