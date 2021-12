„Erhebliche Folgen für Fortuna“ : Das sagt Vorstandsboss Röttgermann zu Geisterspielen

Düsseldorf Ab dem 28. Dezember finden überregionale Großveranstaltungen wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das betrifft auch Spiele von Fortuna Düsseldorf. Was Thomas Röttgermann zu den neuen Beschlüssen der Politik sagt.

Die Zweite Liga findet nach der Winterpause wegen der sich verschärfenden Corona-Lage durch die Omikron-Variante wieder überall vor leeren Rängen statt. „Überregionale Großveranstaltungen dürfen nicht mehr mit Publikum stattfinden, das betrifft insbesondere Fußballspiele“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag nach Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder.

Diese Rolle will Allofs im neuen Vorstand nicht übernehmen

So geht es bei Fortuna weiter

So geht es bei Fortuna weiter : Diese Rolle will Allofs im neuen Vorstand nicht übernehmen

Und so ist natürlich auch Fortuna von den neuen Bestimmungen betroffen. Die Düsseldorfer durften in den vergangenen Wochen noch bis zum 15.000 Zuschauer in die Arena lassen. Nun muss der Klub wieder mit massiven finanziellen Einbußen rechnen. „Natürlich hat jedes Spiel, das ohne Zuschauer stattfindet, erhebliche Folgen für alle Vereine im bezahlten Fußball – und damit auch für die Fortuna –, aber auch für die Vereine anderer Sportarten“, erklärt Vorstandsboss Thomas Röttgermann. „Aber wir müssen akzeptieren, dass durch das neue Infektionsgeschehen Spiele mit hohen Zuschauerzahlen problematisch sind.“