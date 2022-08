Fortuna-Legende Lambertz : „Das Leben als Fußballer hat sich extrem verändert“

Düsseldorf „Lumpi“ Lambertz hat mit seinen gerade 37 Jahren schon einige Facetten des Profifußballs kennengelernt: Jungprofi, erfahrener Spieler und Kapitän, jetzt Co-Trainer von Fortunas U23. Er hat den Vergleich – und einen wesentlichen Unterschied zwischen den Spielergenerationen ausgemacht.

Er weiß noch sehr genau, wie es sich anfühlt als junger Fußballprofi. Andreas „Lumpi“ Lambertz ist 37 Jahre alt, damit beileibe noch kein Großvater – auch wenn seine aktive Karriere seit inzwischen zwei Jahren beendet ist. Doch Fortunas lebende Vereinslegende erinnert sich noch sehr gut an die Zeit, als er seinen ersten Vertrag bei dem Düsseldorfer Klub unterschrieb, der damals in der Viertklassigkeit herumdümpelte.

„Ich bin damals zwei Jahre lang zweigleisig gefahren“, erzählte der langjährige Fortuna-Kapitän den Auszubildenden, die an der Veranstaltung „News to use“ der Rheinischen Post teilnahmen. „Es war mir wichtig, dass ich den Schein in der Tasche habe, der den Abschluss meiner Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann bestätigt.“ Aber auch auf dem sportlichen Sektor seien in jenen Jahren von 2002 bis 2004 Lehrjahre keine Herrenjahre gewesen: „Wir Jungen haben damals Spalier gestanden und die Ausrüstung geschleppt. Das gehörte dazu, da musste jeder durch, und das war auch okay so.“